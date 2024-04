‘चेपॉक में जड़ेजा ने धोनी के फैंस के साथ किया जबर्दस्त प्रैंक’, हंसी नहीं रोक पाये सपोर्ट स्टाफ, Video वायरल

CSK vs KKR 2024 : आईपीएल 2024 का 22वां मैच सोमवार को चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के बीच खेला गया। चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेले गए मैच में सीएसके ने केकेआर को 7 विकेट से मात दी। इस सीजन सीएसके की यह तीसरी जीत रही। वहीं, मैच के दौरान धोनी के फैंस के साथ सीएसके के स्टार ऑल राउंडर रविन्द्र जड़ेजा ने बड़ा प्रैंक कर दिया। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दरअसल, केकेआर (KKR) के खिलाफ मैच में दूसरी पारी में बल्लेबाजी के दौरान कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार नाबाद अर्धशतक जड़ा। इस पारी के 16वें ओवर में टीम का तीसरा विकेट गिरा, वैभव अरोड़ा की गेंद पर चेन्नई सुपर किंग्स के धक्काड़ ऑल राउंडर शिवम दुबे बोल्ड हो गए। इसके बाद पूरे मैदान में थाला-थाला और धोनी-धोनी के नारे लगने लगे। फैंस को उम्मीद थी कि अब धोनी ही बल्लेबाजी के लिए उतरेंगे। फैंस उनकी बल्लेबाजी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन इस दौरान टीम के स्टार ऑल राउंडर जड़ेजा ने धोनी के फैंस के साथ प्रैंक कर दिया।

Jaddu’s cute tease and Thala’s fan-service entry! What an explosive experience 😭💛 This is what we’re here for 💥💛#Thala #Dhoni #MSDhoni #CSK #CSKvKKR pic.twitter.com/lUiOMyMJfV

