Jail Ka Jawab Vote Se : आप का नारा ‘जेल का जवाब वोट से’, लोकसभा चुनावी कैंपेन व पोस्टर लॉन्च

नई दिल्ली। लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) को देखते हुए आम आदमी पार्टी ने बिना अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) के पहली बार चुनावी कैंपेन लॉन्च कर दिया है। पार्टी की ओर से एक पोस्टर जारी किया गया है। पोस्टर पर ‘जेल का जवाब वोट से’ का नारा दिया गया है। इस कैंपेन को आप संजय सिंह और पार्टी संगठन महामंत्री संदीप पाठक और प्रदेश संयोजक गोपाल राय और मंत्री सौरभ भारद्वाज ने लॉन्च किया है।

Senior AAP Leader and Rajya Sabha Member @SanjayAzadSln, MP @SandeepPathak04, Delhi State Convenor @AapKaGopalRai and Senior AAP Leader @pankajgupta Addressing an Important Press Conference | LIVE https://t.co/39TrYRbwMX

— AAP (@AamAadmiParty) April 8, 2024