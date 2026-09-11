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जयपुर: सोते वक्त पत्नी और तीन जवान बेटियों की बेरहमी से हत्या, फरार पति की तलाश जारी

राजस्थान की राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ही परिवार के चार सदस्यों की बेरहमी से जान ले ली गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मरने वालों में एक महिला और उसकी तीन बेटियां (उम्र करीब 17 से 24 वर्ष) शामिल हैं, जिनके शव एक ही मकान से बरामद किए गए हैं...

By Harsh 
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जयपुर: राजस्थान की राजधानी जयपुर के करधनी थाना इलाके से एक बेहद सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। यहां एक ही परिवार के चार सदस्यों की बेरहमी से जान ले ली गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। मरने वालों में एक महिला और उसकी तीन बेटियां (उम्र करीब 17 से 24 वर्ष) शामिल हैं, जिनके शव एक ही मकान से बरामद किए गए हैं।

पढ़ें :- पीलीभीत में मेले के दौरान महिलाओं से अभद्रता, चार मनचलों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, हाथ जोड़कर मांगी माफी

घटना की गंभीरता को देखते हुए डीसीपी वेस्ट प्रशांत किरण ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि सभी को सोते वक्त उनके सिर पर भारी वस्तु से वार करके मौत के घाट उतारा गया है। शुरुआती तफ्तीश में यह आशंका गहराई है कि इस खौफनाक वारदात के पीछे कोई गहरा पारिवारिक विवाद या घरेलू कलह हो सकती है। हालांकि घर से किसी भी तरह का कीमती सामान चोरी नहीं हुआ है, जिससे लूटपाट की आशंका पूरी तरह से खारिज हो जाती है। घटनास्थल से पुलिस को खून से सने हुए कुछ कपड़े भी मिले हैं।

इस खूनी खेल के सामने आने के बाद से मृतका का पति राहुल झा रहस्यमय तरीके से गायब है। बच्चियों के दादा ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि बच्चों का पिता सुबह से ही मौके से फरार चल रहा है जिसके कारण पूरा शक उसी की तरफ इशारा कर रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी शवों को अपने कब्जे में ले लिया है और साक्ष्य जुटाने के लिए आसपास खंगाले जा रहे सीसीटीवी फुटेज पर काम किया जा रहा है। आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए पुलिस की टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं।

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