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कांग्रेस ने मोदी-शाह को घेरा, कहा- अब इनके लिए ‘डेमोक्रेसी’ सिर्फ बनकर रहा गया है ‘डेमोकुर्सी’

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को जंतर-मंतर (Jantar Mantar) को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अब उनके लिए लोकतंत्र (Democracy) का कोई महत्व नहीं रह गया है और उनके लिए सब कुछ 'डेमोकुर्सी' (Democursy) यानी सत्ता की कुर्सी का मामला बनकर रह गया है।

By santosh singh 
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नई दिल्ली। कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को जंतर-मंतर (Jantar Mantar) को प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Union Home Minister Amit Shah) पर निशाना साधा है। पार्टी ने आरोप लगाया कि अब उनके लिए लोकतंत्र (Democracy) का कोई महत्व नहीं रह गया है और उनके लिए सब कुछ ‘डेमोकुर्सी’ (Democursy) यानी सत्ता की कुर्सी का मामला बनकर रह गया है।

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कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने दावा किया कि यह प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की जोड़ी में व्याप्त ‘अत्यधिक घबराहट’ का स्पष्ट संकेत है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक जंतर-मंतर अब वह स्थान नहीं रहेगा, जहां लोकतंत्र को रोजाना मजबूती देने वाली खुराक मिलती थी।

रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि यह जहरीली जोड़ी मुश्किलों में घिरी हुई है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि उन्होंने शांतिपूर्ण सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों से कितनी बेरहमी से निपटा है। उन्होंने आगे कहा कि अब उनके लिए लोकतंत्र का कोई महत्व नहीं रह गया है। उनके लिए सब कुछ ‘डेमोकुर्सी’ का मामला है।

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