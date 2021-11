Kamal Rashid Khan ने फिर लिया Salman Khan से पंगा, केआरके के खिलाफ दर्ज करवाया एक और केस

Bollywood news: कमाल राशिद खान (Kamal Rashid Khan) अपने बयानों के कारण अक्सर विवादों में रहते हैं। केआरके अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स से पंगा लेते रहते हैं। बीते दिनों केआरके ने सलमान खान (Salman Khan), मीका सिंह (Mika Singh) और कंगना रनौत (Kangana Ranaut) और शाहरुख खान (Shahrukh Khan) जैसे सितारों पर सोशल मीडिया के जरिए निशाना साधा था।

आपको बता दें, इसके बाद सलमान खान ने केआरके के खिलाफ अपनी छवि धुमिल करने का आरोप लगाते हुए मानहानि का केस भी दर्ज करवाया था। अब एक बार फिर सलमान खान ने केआरके के खिलाफ केस दर्ज कराया है। इस केस की जानकारी खुद केआरके ने दी है।

केआरके ने ट्वीट करते हुए लिखा, ‘जब से कोर्ट का आदेश आया है, मैंने सलमान खान के बारे में कोई वीडियो नहीं बनाया है, न ही उनकी किसी फिल्म, गाने या ट्रेलर का रिव्यू किया है और न ही उनके बारे में कोई ट्वीट किया है। लेकिन उन्होंने मेरे खिलाफ एक और मामला दर्ज कराया, जिसकी सुनवाई 29 नवंबर को है। मैं हैरान हूं कि सलमान खान मुझे इतना प्यार करते हैं और मुझे हमेशा याद करते हैं।

Since court order came, I haven’t made any video about #SalmanKhan neither reviewed any of his film, song or trailer, nor tweeted about him. But he filed one more case against me n hearing is on 29th November. I am surprised that @BeingSalmanKhan loves me so much & miss me 24*7!

— KRK (@kamaalrkhan) November 22, 2021