Kanpur Dehat News : सीवर टैंक में जहरीली गैस से तीन की मौत, एक श्रमिक इसरार की हालत गंभीर

कानपुर देहात। कानपुर देहात (Kanpur Dehat) के अकबरपुर क्षेत्र के मीना की बगिया गांव में शनिवार को दर्दनाक हादसा हो गया। यहां मकान में शटरिंग का काम कर रहे श्रमिकों की जान जहरीली गैस ने ले ली। सीवर टैंक में उतरे एक के बाद तीन लोगों की मौत हो गई। इसमें शटरिंग मालिक भी शामिल है। वहीं एक की हालत अभी गंभीर बताई जा रही है। हादसा सीवर टैंक में जहरीली गैस की वजह से हुआ।

अकबरपुर के मीना की बगिया गांव में मकान में अमन गुप्ता ने शटरिंग लगा रखी थी। वहीं सीवर टैंक था, उसमें श्रमिक मुबीन के जाने पर जहरीली गैस से बेहोश हो गया, उसे निकालने में अमन व दूसरा श्रमिक सर्वेश भी बेहोश हो गए। उनको अस्पताल लेकर जाया गया जहां तीनों ने दम तोड़ दिया। वहीं एक श्रमिक इसरार की हालत गंभीर है।