Karnataka Assembly Election: बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस का अभियान जारी, लॉन्च किया CryPMPayCM

Karnataka Assembly Election: कर्नाटक चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने हुंकार भर दिया हैं। कर्नाटक में जमकर चुनावी रेैलियां की जा रही है। पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर जमकर हमला बोल रहे हैं। इसी क्रम में प्रियंका गांधी वाड्रा ने रविवार को पीएम मोदी पर कटाक्ष करते हुए दावा किया कि वे लोगों के सामने ‘रोने’ वाले देश के पहले प्रधानमंत्री हैं।

इसके बाद से प्रियंका की टिप्पणी ट्विटर पर हैशटैग ट्रेंड करने लगा और कांग्रेस के कई नेताओं ने इसका इस्तेमाल किया। इसके बाद कर्नाटक कांग्रेस ने अपने ‘PayCM’ अभियान की तर्ज पर ‘CryPMPayCM’ कैंपेन लॉन्च किया।

"Turns out our PM is an excellent actor, playing the victim instead of the hero. Waiting for the day he'll get the script right! 🎭

#CryPMPayCM" pic.twitter.com/kIpAIQ28Nt

