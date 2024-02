Keep your dog away from these plants: घर की खूबसूरती बढ़ाने वाले इन पौधों से अपने डॉग को रखें दूर, वरना हो सकता है बीमार

Keep your dog away from these plants: घर में पेट और प्लांट दोनो का खूब क्रेज बढ़ा है। घरों में लगे प्लांट न सिर्फ दिखने में खूबसूरत लगते हैं बल्कि घर की शोभा भी बढ़ाते हैं। घर में पॉजीटिविटी आती है। हरे और रंग बिरंगे फूलों वाले पौधे स्ट्रेस को कम करने में मदद करते है।

पर क्या आप जानते हैं अगर अपने घर में पेड़ पौधे लगाने के शौंकीन हैं और आपके घर में डॉग है तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखने की जरुरत होती है।

क्योंकि कुछ पौधे डॉग के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं। जिसे खाकर आपका डॉग बीमार पड़ सकता है। एलोवेरा औषधिय गुणों से भरपूर होता है। इसका सेवन हमारे लिए तो फायदेमंद होता है। लेकिन इसमें मौजूद कई पोषक तत्व के अलावा सैपोनिन और एन्थ्राक्किनोन दो कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो डॉग के लिए टॉक्सिक है।

अगर गलती से भी आपके डॉग ने खा लिया तो यह उसके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। जिससे वह बीमार हो सकता है। अगर आपने अपने घर में ट्यूलिप का पौधा लगाया है तो अपने डॉग से इसे दूर रखें। इस पौधे के खूबसूरत फूल घर की शोभा को तो बढ़ा देते हैं लेकिन डॉग के लिए हानिकारक हो सकता है। ट्यूलिप में ए और बी पाया जाता जो डॉग के लिए जहर होता है।

अधिकतर घरों के लीविंग रुम में कोने में रखा स्नैक प्लांट डॉग के लिए नुकसानदायक हो सकता है। स्नैक प्लांट में सैपोनिन पाया जाताहै जिसे अगर गलती से भी चबा लें तो उल्टी और चक्कर आने दी समस्या हो सकती है।

गुड़हल के फूल दिखने में जितने खूबसूरत होते हैं डॉग के लिए उतने ही हानिकारक हो सकता है। डॉग के लिए यह जहर की तरह होता है। इसलिए इन पौधों से अपने डॉग को दूर रखें।