Kitchen Tips: कम समय और मेहनत में झटपट गूंथ जाएगा आटा, इस ट्रिक को करें फॉलो

Knead dough with this trick in less effort and less time: भारतीय परिवारों में रोटी बेहद अहम स्थान है। डेली रुटीन में भोजन में रोटी शामिल होती है। सच कहा जाए तो अधिकतर महिलाओं को रोटी बनाना और इससे भी अधिक आटा गूंथना झंझट लगता है। साथ ही आलस भी लगता है।

आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक बताने जा रहे इसे फॉलों करके आप बहुत की कम समय और मेहनत में झटपट अच्छा आटा गूंथ जाएगा। अच्छी रोटी के लिए अच्छा आटा गूथा होना बेहद जरुरी है।

अगर आपको भी आटा गूंथने में आलस आता है तो आप इस ट्रिक को फॉलो करके आटा गूंध सकती है। आटा गूथने के लिए आप मिक्सर का बड़ा गिलास ले लें। अब उसमें अपनी जरुरत के अनुसार आटा डालें।

आटा के साथ स्वादानुसार नमक और दो चम्मच तेल डालें। इस जार में आधा कप पानी डालें। अब मिक्सर का गिलास ढक्कन से बंद कर दें। मिक्सी को तीन से चार बार चलाएं। अब मिक्सर के गिलास से ढक्कन को हटा दें।

आपका आटा गूंथ चुका होगा। अब आप इस गूथे हुए आटे को एख बड़ी प्लेट में निकाल लें। िस तरह गूथा आटा मिक्सी में थोड़ा भी नहीं चिपकेगा। साथ ही आसानी से निकल भी जाएगा।

अब आप इस आटे को हाथों से मसल कर और सॉफ्ट बना लें। ये आटा आपके हाथों में जरा भी नहीं चिपकेगा। आपका आटा तैयार है। अब इस आटे के पेड़े बना लें। और रोटियां बेलकर तवे पर सेंक ले। मिक्सर से गूथा आटे को बेलना भी बहुत आसान होता है। इस आटे की रोटियां भी बहुत सॉफ्ट होती है।