Kitchen Tips: बारिश के मौसम में भी नहीं पसीजे का गुड़, बस इस ट्रिक को करें फॉलो

Keep Jaggery Safe in Rain like this: बारिश का मौसम में कई चीजों में नमी आ जाती है पसीजने लगता है। यह एक आम समस्या है। बारिश के मौसम में गुड़ एक दम गिला हो जाता है। गुड़ (Jaggery) की तरह के जरुरी न्यूट्रिशन भरपूर मात्रा में पाये जाते है।

इसे खाने से सेहत को कई तरह के फायदे मिलते है। इस लिए करीब करीब हर घर में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में बारिश के मौसम में गुड़ स्टोर करना सबसे बड़ा चैलेंज होता है। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे जिसे फॉलों करके आप गुड़ (Jaggery) को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकती है।

इसके लिए गुड़ (Jaggery) को कॉटन या मलमल के साफ सुथरे कपड़े में लपेट दें। इससे गुड़ की सारी नमी सोख लेगा और बाहरी हवा और नमी से सुरक्षित रहेगा। गुड़ को कपड़े में अच्छे से लपेटकर बांध कर रखें।

इसके अलावा गुड़ (Jaggery) को नमी और कीड़े से बचाने के लिए नीम या आम की सूखी पत्तियों को गुड़ के डिब्बे में रख दें। इन पत्तियों में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है। जो बैक्टीरियल और फंगस से बचाने में हेल्प करती है।

ध्यान रखे कि आम या नीम की पत्तियां गुड़ (Jaggery) के साथ स्टोर करने से पहले अच्छी तरह से साफ और सूखी हो। अगर गुड़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं तो उन्हे छोटे टुकड़ों में करके रखें। इससे गुड़ लंबे समय तक फ्रेश रहेगा।गुड़ को स्टोर करने के लिए मिट्टी का बर्तन या फिर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में स्टोर करके रखे। इससे गुड़ खराब नहीं होगा।