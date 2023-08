राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सभापति जगदीप धनखड़ के सामने जोड़े हाथ,मेरी आपसे बस यही अपील है कि आज …

Parliament Monsoon Session : संसद के मानसून सत्र का आज अंतिम दिन है। संसद के दोनों सदनों में आज भी विपक्ष का हंगामा जारी रहा। इसी बीच आज राज्यसभा में कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे (Congress MP and Leader of the Opposition Mallikarjun Kharge) ने सभापति जगदीप धनखड़ (Chairman Jagdeep Dhankhar) के सामने हाथ जोड़ लिए।