Lok Sabha Elections 2024 : नवदीप रिनवा होंगे यूपी के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त, भारत निर्वाचन आयोग ने लगाई मुहर

लखनऊ। लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) से पहले नवदीप रिणवा (Navdeep Rinwa) यूपी के नये मुख्य निर्वाचन अधिकारी ( New Chief Election Commissioner of UP) होंगे। वह 1999 बैच के IAS अफसर हैं। वर्तमान में अलीगढ़ में कमिश्नर के पद पर तैनात हैं। अभी तक 34 पदों पर कार्यरत रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने नवदीप रिणवा (Navdeep Rinwa) को नामित किया है। वह अजय कुमार शुक्ला (Ajay Kumar Shukla) के स्थान पर तैनात होंगे। इस संबंध में गुरुवार को ही यूपी नियुक्ति विभाग (UP Recruitment Department) से आधिकारिक आदेश भी जारी किया जा सकता है।

दो साल पहले ही लौटे थे, केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति से

नवदीप रिनवा (Navdeep Rinwa) केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी रह चुके हैं। दो साल पहले ही उत्तर प्रदेश लौटे हैं। आते ही उन्हें सड़क परिवहन निगम (UPSRTC यू) का प्रबंधक निदेशक बनाया गया था। बर्तमान में ये अलीगढ़ के मंडलायुक्त हैं। इससे पहले अयोध्या के मंडलायुक्त की जिम्मेदारी का निर्वहन कर चुके हैं।