Lucknow Earthquake: लखनऊ में भी महसूस हुए भूकंप के झटके, घर और दफ्तर से बाहर निकले लोग

Lucknow Earthquake: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। यहां पर भूकंप के झटके के कारण लोग घर और दफ्तर से बाहर निकल आए हैं। भूकंप के झटके से लोगों में खौफ है। बता दें कि, दिल्ली एनसीआर में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटके से हड़कंप मच गया है। आनन—फानन में लाग अपने घरों से बाहर निकल गए हैं। बताया जा रहा है कि नेपाल इसका केंद्र रहा है। वहीं, दिल्ली एनसीआर में लोगों का कहना है कि उन्हें भूकंप के तेज झटके महसूस किए हैं।

Earthquake of Magnitude:5.8, Occurred on 24-01-2023, 14:28:31 IST, Lat: 29.41 & Long: 81.68, Depth: 10 Km ,Location: Nepal for more information Download the BhooKamp App https://t.co/gSZOFnURgY@ndmaindia @Indiametdept @Dr_Mishra1966 @Ravi_MoES @OfficeOfDrJS @PMOIndia pic.twitter.com/y1Ak7VbvFB

— National Center for Seismology (@NCS_Earthquake) January 24, 2023