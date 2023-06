Lucknow News : लोकसभा चुनाव नई पीढ़ी और देश का भविष्य तय करेंगे, सपा कार्यकर्ताओं को दी नसीहत इस बार न करें चूक

Lucknow News : लोकसभा चुनाव नई पीढ़ी और देश का भविष्य तय करेंगे, सपा कार्यकर्ताओं को दी नसीहत इस बार न करें चूक

समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के राष्ट्रीय अध्यक्ष व यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव (Leader of Opposition in UP Assembly Akhilesh Yadav) ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 (Lok Sabha Elections 2024) बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये चुनाव आने वाली पीढ़ी और देश का भविष्य तय करेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि पार्टी में अब आपसी गुटबंदी नहीं चलेगी। इस बार चूक न करें।