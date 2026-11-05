लखनऊ : अनमोल जैन ‘अंश’ के जन्मदिन पर समाजसेवा, जरूरतमंदों को भोजन बांटा और पौधारोपण किया

लखनऊ। स्थानीय समाजसेवी परिवार के होनहार बालक अनमोल जैन ‘अंश’ का जन्मदिन इस वर्ष दिखावे और फिजूलखर्ची से दूर रहकर बेहद सादगी, सेवाभाव और पर्यावरण संरक्षण के संकल्प के साथ मनाया गया। इस पावन अवसर पर परिजनों और शुभचिंतकों ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए कई परोपकारी कार्य किए।

​कार्यक्रम की शुरुआत पौधरोपण से हुई। प्रकृति के संरक्षण और हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शहर के विभिन्न सार्वजनिक स्थलों और पार्कों में छायादार व फलदार पौधे रोपे गए। उपस्थित लोगों ने इन नन्हे पौधों की नियमित देखभाल और संरक्षण का भी संकल्प लिया। इसके उपरांत, सेवा कार्य को आगे बढ़ाते हुए जरूरतमंदों और असहाय लोगों के बीच पौष्टिक भोजन और मिष्ठान का वितरण किया गया। जन्मदिन की इस अनूठी पहल ने कई चेहरों पर मुस्कान ला दी।

​इस अवसर पर परिवार के वरिष्ठ सदस्यों और उपस्थित अतिथियों ने अंश को अपना स्नेह और आशीष दिया। सभी ने ईश्वर से प्रार्थना की कि अनमोल जैन ‘अंश’ जीवन भर स्वस्थ, सुखी और दीर्घायु रहें। वे सदा सत्य, करुणा और परोपकार के मार्ग पर अग्रसर रहें और समाज में अपने परिवार का नाम रोशन करें।

स्थानीय नागरिकों ने इस सराहनीय पहल की प्रशंसा करते हुए कहा कि जन्मदिवस जैसे मांगलिक प्रसंगों पर प्रकृति और मानवता की सेवा करना एक प्रेरणादायी कदम है। इस आयोजन ने यह संदेश दिया कि वास्तविक खुशियाँ दूसरों के जीवन में रोशनी लाने और पर्यावरण को संवारने से ही मिलती हैं।