यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: कई वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों के विभागों और जिम्मेदारियों में हुआ बदलाव

IAS Transfers: उत्तर प्रदेश में 15 आईएएस अफसरों के कार्यक्षेत्र में बदलाव और उनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ट्रांसफर लिस्ट के मुताबिक, मुख्य सचिव शशि प्रकाश गोयल को अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव को कृषि उत्पादन आयुक्त पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, प्रमुख सचिव एम देवराज को अध्यक्ष, राज्य सतर्कता, आयोग एवं प्रशासना​धिकरण-1 का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वहीं, पीडब्ल्यूडी के प्रमुख सचिव अजय चौहान को मुख्य कार्यपालक अधिकारी यूपीडा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।