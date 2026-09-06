दिल्ली में सत्य निकेतन क्षेत्र में बड़ा हादसा : बहुमंजिला इमारत गिरी, कई लोगों के फंसे होने की आशंका

नई दिल्ली। दिल्ली में सत्य निकेतन क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हुआ है। यहां एक इमारत भरभराकर गिर गई। हादसे के बाद मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गयी। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। बताया ज रहा है कि, इस इमारत को पीजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। हादसा इतना भीषण था कि, आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए और बचाव अभियान में जुट गए।

घटना स्थल पर रेस्क्यू टीम मौजूद हैं और राहत और बचाव का कार्य कर रही है। ये हादसा नई दिल्ली के मोती बाग स्थित शिव मंदिर के पास सत्य निकेतन में हुआ है। फायर डिपार्टमेंट को ‘घर ढहने’ के प्रकार की कॉल मिली थी, जिसके बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गयी है।

बचाव दल मलबे को हटाने और फंसे हुए लोगों को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। घटनास्थल पर भारी भीड़ जमा हो गई है। स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है और भीड़ को नियंत्रित कर रही है। बचाव अभियान में तेजी लाने के लिए अतिरिक्त उपकरण मंगाए गए हैं। स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।