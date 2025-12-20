  1. हिन्दी समाचार
  2. बड़ी खबर
  3. असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टक्कर में कई हाथी मरे; 5 डिब्बे पटरी से उतरे

असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टक्कर में कई हाथी मरे; 5 डिब्बे पटरी से उतरे

असम से बड़ी दुखद खबर सामने आई है। यहां के लुमडिंग डिवीजन में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत हो गई।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

असम से बड़ी दुखद खबर सामने आई है। यहां के लुमडिंग डिवीजन में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस जंगली हाथियों के झुंड से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रेन का इंजन और पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। वन अधिकारी ने बताया कि शनिवार तड़के असम के होजाई जिले में सैरांग-नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस की चपेट में आने से 8 हाथियों की मौत हो गई।

पढ़ें :- शशि थरूर, बोले-बांग्लादेश में हावी भीड़तंत्र भारत के लिए गंभीर चिंता, यह प्रेस की स्वतंत्रता पर नहीं बल्कि देश के बहुलतावाद पर सीधा हमला है...

राहत की बात यह है कि इस दुर्घटना में कोई यात्री हताहत नहीं हुआ। फिलहाल इस हादसे के चलते ऊपरी असम और पूर्वोत्तर की रेल सेवाएं बाधित हो गईं। रेलवे ने बचाव कार्य शुरू कर दिया है और यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था कर आगे की यात्रा सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है।

कहां हुई दुर्घटना?

दरअसल, यह रेल दुर्घटना पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे (एनएफआर) के लुमडिंग डिवीजन के तहत जमुनामुख-कामपुर खंड में हुई। जब शनिवार सुबह असम में जंगली हाथियों के झुंड से राजधानी एक्सप्रेस टकरा गई। इसके बाद ट्रेन बकाबू होकर पटरी से उतार गयी।जानकारी के अनुसार, दुर्घटनास्थल गुवाहाटी से लगभग 126 किलोमीटर दूर स्थित है। घटना के तुरंत बाद राहत ट्रेनें और रेलवे अधिकारी बचाव अभियान शुरू करने के लिए घटनास्थल पर पहुंच गए। पटरी पर हाथियों के शरीर के टुकड़े बिखरने और डिब्बे उतरने के कारण ट्रेन सेवाए प्रभावित हो रही हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार, इस हादसे में प्रभावित डिब्बों के यात्रियों को ट्रेन के अन्य डिब्बों में उपलब्ध खाली बर्थों में अस्थायी रूप से बैठाया जाएगा। इसके बाद गुवाहाटी पहुंचने पर ट्रेन में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े जाएंगे। ताकि सभी यात्रियों को सीट मिल सके और फिर ट्रेन अपने आगे की यात्रा के लिए रवाना हो सके। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कपिंजल किशोर शर्मा ने बताया कि मालीगांव, असम  सुबह करीब 02.17 बजे, एन.एफ. रेलवे के लुमडिंग डिवीजन के तहत जमुनामुख – कामपुर सेक्शन में, ट्रेन नंबर 20507 DN सैरांग – नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस हाथियों से टकरा गई, जिससे लोकोमोटिव और ट्रेन के पांच डिब्बे पटरी से उतर गए। किसी भी यात्री की मौत या चोट नहीं लगी है। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोक दी। मरम्मत का काम पूरा हो गया है और कोई घायल नहीं हुआ है।

पढ़ें :- लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा, बोले- लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त...

 

 

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

शशि थरूर, बोले-बांग्लादेश में हावी भीड़तंत्र भारत के लिए गंभीर चिंता, यह प्रेस की स्वतंत्रता पर नहीं बल्कि देश के बहुलतावाद पर सीधा हमला है...

शशि थरूर, बोले-बांग्लादेश में हावी भीड़तंत्र भारत के लिए गंभीर चिंता, यह...

असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टक्कर में कई हाथी मरे; 5 डिब्बे पटरी से उतरे

असम में बड़ा ट्रेन हादसा, राजधानी एक्सप्रेस से टक्कर में कई हाथी...

लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा, बोले- लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त...

लेखपाल भर्ती में आरक्षण विसंगति पर फूटा सीएम योगी का गुस्सा, बोले-...

Hijab Controversy : डॉ. नुसरत प्रवीन को झारखंड सरकार ने दिया खुला ऑफर,तीन लाख रुपये सैलरी, मनचाही पोस्टिंग...

Hijab Controversy : डॉ. नुसरत प्रवीन को झारखंड सरकार ने दिया खुला...

Bangladesh Lynching Case : हिंदू युवक की हत्या में शामिल सात आरोपी गिरफ्तार, यूनुस सरकार, बोली- सांप्रदायिक हिंसा को नहीं किया जाएगा बर्दाश्त

Bangladesh Lynching Case : हिंदू युवक की हत्या में शामिल सात आरोपी...

PM मोदी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले-धर्मेंद्र यादव... संसद सत्र के बाद पक्ष-विपक्ष में 'चाय पर चर्चा'

PM मोदी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले-धर्मेंद्र यादव... संसद सत्र के बाद पक्ष-विपक्ष...