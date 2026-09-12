PM मोदी की Popularity देख हैरान हुए मलेशियाई PM, बोलें – ‘जरा मेरे मैसेज देखिए…’

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक लोकप्रियता और उनके प्रभाव की मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने खुलकर सराहना की है। द्विपक्षीय वार्ता के दौरान दोनों नेताओं के बीच की गर्मजोशी और मजबूत आपसी तालमेल साफ देखने को मिला, जब मलेशियाई पीएम ने हंसते हुए कहा, “जरा मेरे मैसेज देखिए… आप कितने लोकप्रिय हैं।”

क्या है इस बयान के पीछे की मुख्य बातें?

मजबूत द्विपक्षीय संबंध: यह बयान प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम ने दोनों देशों के बीच संबंधों को एक नए स्तर पर ले जाने की प्रतिबद्धता जताते हुए दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत के साथ रिश्ते सिर्फ व्यापारिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और रणनीतिक रूप से भी बहुत गहरे हैं।

वैश्विक नेता के रूप में स्वीकार्यता: अंतरराष्ट्रीय मंच पर मलेशियाई पीएम के इस दोस्ताना अंदाज और बयान को पीएम मोदी के बढ़ते कद और लोकप्रियता के सीधे प्रमाण के रूप में देखा जा रहा है।

डिजिटल और आर्थिक सहयोग पर चर्चा: इस बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच डिजिटल तकनीक, व्यापार, पारंपरिक चिकित्सा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को लेकर कई अहम समझौतों पर चर्चा हुई।

नेताओं का रुख: इस गर्मजोशी भरे स्वागत और तारीफ के लिए पीएम मोदी ने मलेशियाई प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मलेशिया भारत की ‘एक्ट ईस्ट’ नीति और इंडो-पैसिफिक विजन में एक बेहद महत्वपूर्ण भागीदार है। दोनों देशों के बीच यह तालमेल आने वाले समय में दक्षिण-पूर्व एशिया में शांति और समृद्धि का एक नया अध्याय लिखेगा।