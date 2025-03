मौलाना शहाबुद्दीन, बोले- रमजान में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की रियायत दे योगी सरकार

यूपी (UP) में इन दिनों धार्मिक स्थलों से लाउडस्पीकर हटाए जाने का अभियान चल रहा है। इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी (Maulana Shahabuddin Razvi, National President of All India Muslim Jamaat) ने रमजान (Ramzan) में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रियायत देने की मांग की है।