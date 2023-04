पुलवामा ‘खुलासे’ से ध्यान भटकाने के लिए यूपी में बनाई अतीक बंधुओं की हत्या की रणनीति, महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा अटैक

नई दिल्ली। अतीक अहमद (Atique Ahmed) और उनके भाई अशरफ अहमद (Ashraf Ahmed)की यूपी के प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके एक दिन बाद, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) की प्रमुख महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने इस घटना को पुलवामा ‘खुलासे’ (Pulwama ‘Revelation’) से ध्यान हटाने के लिए अतीक बंधुओं की हत्या की रणनीति करार दिया। पीटीआई (PTI) ने बताया कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Former Governor of Jammu and Kashmir Satya Pal Malik) ने पुलवामा हमले (Pulwama Attack)के बारे में खुलासा किया था।

UP has slipped into anarchy & jungle raj. Cold blooded murders & lawlessness is being celebrated by rabid right wingers amidst slogans of Jai Shri Ram. A clever diversionary tactic to shift attention from Satyapal Malik’s damning revelations about Pulwama attack & corruption. https://t.co/Ovrjl9JdQB — Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) April 16, 2023

ट्विटर पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने लिखा कि यूपी अराजकता और जंगल राज में फिसल गया है। जय श्री राम के नारों के बीच कट्टर दक्षिणपंथी द्वारा जघन्य हत्याओं और अराजकता का जश्न मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले और भ्रष्टाचार के बारे में सत्यपाल मलिक के खतरनाक खुलासों से ध्यान हटाने के लिए यह एक चतुर चाल है।

बता दें कि जम्मू-कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक (Former Governor of Jammu and Kashmir Satya Pal Malik) ने हाल ही में एक न्यूज पोर्टल को दिए इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियां थीं, जिसके कारण फरवरी 2019 में पुलवामा हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ (CRPF) के 40 जवान शहीद हो गए थे। पूर्व गवर्नर ने यह भी दावा किया कि अर्धसैनिक बलों द्वारा यात्रा के लिए एक विमान के अनुरोध को सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया, जिसके कारण जवानों को सड़क मार्ग से यात्रा करनी पड़ी। साक्षात्कार में, जिसने एक राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया, उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) को जम्मू और कश्मीर क्षेत्र के बारे में “गलत जानकारी” है।