  3. अख़बार पर परोसा गया मिड-डे मील: राहुल गांधी बोले-जिनपर देश का भविष्य टिका है, उन्हें इज्जत की थाली नसीब नहीं हुई

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट को शेयर किया है, जिसमें स्कूली बच्चे को मिड-डे मील अख़बार पर परोसा गया है। इसको लेकर उन्होंने कहा, ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है, और उन्हें इज़्ज़त की थाली तक नसीब नहीं।

By शिव मौर्या 
Updated Date

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, आज मध्य प्रदेश जा रहा हूं। और जब से ये खबर देखी है कि वहां बच्चों को मिड-डे मील अख़बार पर परोसा जा रहा है, दिल टूट सा गया है। ये वही मासूम बच्चे हैं जिनके सपनों पर देश का भविष्य टिका है, और उन्हें इज़्ज़त की थाली तक नसीब नहीं।

उन्होंने आगे कहा, 20 साल से ज्यादा की BJP सरकार, और बच्चों की थाली तक चुरा ली गई – इनका ‘विकास’ बस छलावा है, सरकार में आने का असली राज़ तो ‘व्यवस्था’ है। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को जो देश के बच्चों, भारत के भविष्य का इस दुर्दशा से पालन-पोषण कर रहे हैं।

