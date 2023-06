Lok Sabha Elections 2024 : बीजेपी का इन दिगग्ज राज्यसभा सांसदों को दिया दो टूक संदेश, सुरक्षित सीटें से चुनाव लड़ने की करें तैयारी

Lok Sabha Elections 2024 : BJP gave a blunt message to these veteran Rajya Sabha MPs, prepare to contest from safe seats