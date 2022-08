मोदी सरकार ने चीन समेत अन्य देशों के 348 मोबाइल ऐप को किया बैन, भारतीयों का डाटा भेजने पर लिया ऐक्शन

नई दिल्ली। केंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने लोकसभा में बुधवार को बताया कि चीन व दूसरे देशों द्वारा विकसित ऐसे 348 मोबाइल ऐप की पहचान की गयी है। उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। सरकार ने लोकसभा में बताया कि ये ऐप यूजर की जानकारी एकत्र कर रहे थे और देश के बाहर स्थित सर्वरों को अनधिकृत तरीके से भेज रहे थे। यह जानकारी इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (Minister of State for Electronics and Information Technology Rajiv Chandrashekhar) ने लोकसभा में रोडमल नागर के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

सदस्य ने पूछा था कि क्या सरकार ने देश से बाहर सूचना भेजने वाले किसी ऐप की पहचान की है । यदि ऐसे किसी ऐप का पता चला है तो क्या उन्हें प्रतिबंधित किया गया है। जवाब में मंत्री ने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय (Union Home Ministry) ने ऐसे 348 ऐप की पहचान की है और मंत्रालय के अनुरोध पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी ऐप्लीकेशन को ब्लॉक कर दिया है।

मंत्री ने कहा कि इस तरह के डेटा प्रसारण भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा और राज्य की सुरक्षा का उल्लंघन करते हैं। चंद्रशेखर ने बताया कि इन ऐप को चीन समेत विभिन्न देशों द्वारा विकसित किया गया है।