मोदी सरकार ने गलत जानकारी फैलाने वाले एक पाकिस्तानी समेत आठ यूट्यूब चैनलों को किया ब्लॉक

नई दिल्ली । मोदी सरकार (Modi Government) ने आईटी एक्ट 2021 (IT Act 2021) के तहत सात भारतीय और एक पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल (Pakistani Youtube Channel) को ब्लॉक कर दिया है। इन यूट्यूब चैनल (YouTube channel) के व्यूज 114 करोड़ से भी अधिक थे और सब्सक्राइबर्स की संख्या 85 लाख 73 हजार से भी अधिक थी। इन चैनल पर विज्ञापन भी आते थे।

इनको किया गया ब्लॉक

Loktantra Tv- 23,72,27,331 व्यूज, 12.90 लाख सब्सक्राइबर URV TV- 14,40,03291 व्यूज, 10.20 लाख सब्सक्राइबर AM Razvi- 1,22,78,194 व्यूज, 95,900 सब्सक्राइबर Gouravshall Pawan Mithilanchal- 15.99.32,594 व्यूज, 7 लाख सब्सक्राइबर Sep TOpSTH- 24,83,64,997 व्यूज, 33.50 लाख सब्सक्राइबर Sarkari Update- 70,11,723 व्यूज, 80,900 सब्सक्राइबर Sab Kuch Dexho- 32,86,03,227 व्यूज, 19.40 लाख सब्सक्राइबर News ki Dunva (पाकिस्तानी)- 61,69,439 व्यूज, 97,000 सब्सक्राइबर

बता दें कि इससे पहले पिछले महीने ही सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर (Information and Broadcasting Minister Anurag Thakur) ने कहा था कि सरकार ने वर्ष 2021-22 के दौरान फेक न्यूज फैलाने के आरोप में 94 यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगाया है। इसके साथ ही 19 सोशल मीडिया अकाउंट और 747 यूआरएल को भी प्रतिबंधित किया है। राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए ठाकुर ने कहा कि ये कार्रवाई सूचना तकनीक एक्ट 2000 की धारा 69ए (Section 69A of the Information Technology Act 2000) के तहत की गई है।