मोहम्मद शमी का ऑपरेशन सफल, पीएम मोदी ने स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होने की कामना

नई दिल्ली। टीम इंडिया (Team India) के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami ) वनडे विश्व कप 2023 (ODI World Cup 2023) से एंकल की चोट से जूझ रहे थे। टू्र्नामेंट के दौरान उन्होंने दवाईयों के जरिए अपने दर्द पर काबू पाया और भारत के लिए उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। 22 फरवरी को अनुभवी गेंदबाज एंकल सर्जरी (Ankle Surgery) के लिए लंदन रवाना हुए थे। सोमवार को उनका सफलतापूर्वक ऑपरेशन हो गया जिसकी जानकारी खिलाड़ी ने ट्वीट कर दी। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने उनके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होने की कामना की है।

Wishing you a speedy recovery and good health, @MdShami11! I'm confident you'll overcome this injury with the courage that is so integral to you. https://t.co/XGYwj51G17

— Narendra Modi (@narendramodi) February 27, 2024