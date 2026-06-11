  1. हिन्दी समाचार
  2. बिज़नेस
  3. Money Laundering Case : जैकलीन फर्नांडिस का केस की सुनवाई से जज ने अपना नाम लिया वापस,अब भेजा जाएगा दूसरी बेंच के पास

Money Laundering Case : जैकलीन फर्नांडिस का केस की सुनवाई से जज ने अपना नाम लिया वापस,अब भेजा जाएगा दूसरी बेंच के पास

महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Conman Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का नाम भी है। इस मामले में अभिनेत्री ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी।

By santosh singh 
Updated Date

मुंबई। महाठग सुकेश चंद्रशेखर (Conman Sukesh Chandrashekhar) से जुड़े 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में जैकलीन फर्नांडिस (Jacqueline Fernandez) का नाम भी है। इस मामले में अभिनेत्री ने अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली की एक कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में है। मगर, अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज प्रशांत कुमार मिश्रा (Judge Prashant Kumar Mishra) ने सुनवाई से अपना नाम वापस ले लिया है। यह केस दूसरी बेंच के पास भेजा जाएगा।

पढ़ें :- FEMA उल्लंघन के मामले में अनिल अग्रवाल के वेदांता समूह पर ईडी की छापेमारी

सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या कहा?

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने आज गुरुवार को बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज (Jacqueline Fernandez)  की उस याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले (Money Laundering Case) में अपने खिलाफ आरोप तय करने के दिल्ली कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। शुरुआत में ही, जस्टिस मिश्रा और जस्टिस अतुल एस. चंदुरकर की बेंच ने एक्ट्रेस के वकील और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को बताया कि इस मामले को किसी दूसरी बेंच के पास भेजा जाएगा। जस्टिस मिश्रा ने कहा कि एक दिक्कत है। इससे जुड़े एक मामले में मेरे बेटे ने सरकार की तरफ से पैरवी की थी। इस मामले को 25 जून को ऐसी बेंच के सामने लिस्ट करें, जिसमें हममें से कोई भी सदस्य न हो’।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

मुफ्त शेयर बांट रही है यह कंपनी, एक शेयर पर मिलेंगे तीन बोनस शेयर

मुफ्त शेयर बांट रही है यह कंपनी, एक शेयर पर मिलेंगे तीन...

Money Laundering Case : जैकलीन फर्नांडिस का केस की सुनवाई से जज ने अपना नाम लिया वापस,अब भेजा जाएगा दूसरी बेंच के पास

Money Laundering Case : जैकलीन फर्नांडिस का केस की सुनवाई से जज...

Plastic Notes : 30 जून से चलेंगे सिर्फ प्लास्टिक नोट? केंद्र ने कर दिया सब क्लियर

Plastic Notes : 30 जून से चलेंगे सिर्फ प्लास्टिक नोट? केंद्र ने...

जापान के बाद अब नेपाल ने भी भारतीय आमों के आयात पर लगाया प्रतिबंध, जानें क्या है वजह?

जापान के बाद अब नेपाल ने भी भारतीय आमों के आयात पर...

बजाज ग्रुप में बड़ा बदलाव: राजीव बजाज छोड़ेंगे बजाज फिनसर्व का बोर्ड, जानिए क्या है वजह

बजाज ग्रुप में बड़ा बदलाव: राजीव बजाज छोड़ेंगे बजाज फिनसर्व का बोर्ड,...

Rise in Gold-Silver prices: चांदी ₹2.45 लाख के पार, सोना छू रहा आसमान

Rise in Gold-Silver prices: चांदी ₹2.45 लाख के पार, सोना छू रहा...