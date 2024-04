Moto G64 5G स्मार्टफोन भारत में हुआ लॉन्च; चेक करें फीचर्स और कीमत

Moto G64 5G Launched in India : मोटोरोला ने भारतीय ग्राहकों के लिए अपने बजट 5जी स्मार्टफोन Moto g64 5G लॉन्च कर दिया है। इस फोन को कंपनी ने 50MP प्राइमरी कैमरा और 6000mAh बैटरी के साथ पेश किया है। फोन को दो वेरिएंट में लाया गया है, जिनकी कीमत 18 हजार से कम है। आइए जानते लेते हैं Moto g64 5G के स्पेक्स, कीमत और सेल डिटेल्स के बारें में।

Moto g64 5G के स्पेसिफिकेशन्स की बात करें तो इस फोन को कंपनी ने दो स्टोरेज वेरिएंट- 8GB+128GB और 12GB+256GB वेरिएंट में पेश किया है। फोन में 24GB तक रैम बूस्ट की करने की सुविधा दी गयी है। मोटोरोला का नया फोन (Moto G64 5G Launched) MediaTek Dimensity 7025 चिपसेट के साथ आता है। फोन में 6.5 इंच LCD पैनल, Full HD+ रेजोल्यूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है और फोन कोर्निंग गोरिल्ला ग्लास प्रोटेक्शन से लैस है।

Moto G64 5G फोन Android 14 OS out of the box पर रन करता है। इसमें OIS (Optical Image Stabilization) के साथ शेक फ्री 50MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है। इसके साथ ही फोन में मैक्रो विजन और डेप्थ कैमरा के लिए 8MP अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मौजूद है और सेल्फी के लिए फोन के फ्रंट में 16MP फ्रंट कैमरा दिया गया है। पावर के लिए टर्बो पावर 33W फास्ट चार्जर के साथ फोन में 6000mAh की तगड़ी बैटरी मिल रही है।

कीमत की बात करें तो Moto g64 5G के 8GB+128GB वेरिएंट को 14,999 रुपये और 12GB+256GB वेरिएंट 16,999 रुपये में कंपनी ने लॉन्च किया है। फोन की खरीदारी बैंक ऑफर्स के साथ 13,999 रुपये शुरुआती दाम के साथ की जा सकेगी। मोटोरोला के नए फोन की पहली सेल 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे लाइव होगी। बता दें, फोन की खरीदारी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट से की जा सकेगी।