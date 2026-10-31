MP Rajya Sabha : हरदीप सिंह पुरी ने दाखिल किया नामांकन, CM मोहन यादव सहित कई दिग्गज नेता रहे मौजूद

MP Rajya Sabha: केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार, 31 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश से होने वाले राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति ने बुधवार को उन्हें इस सीट के लिए अपना आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया था।

भोपाल में विधानसभा पहुंचकर नामांकन दाखिल करने के दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव (Chief Minister Dr. Mohan Yadav) , भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राज्यमंत्री कृष्णा गौर (नामांकन की प्रस्तावक) समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इसे राज्य के लिए ‘दिवाली से पहले का तोहफा’ बताया।

यह राज्यसभा सीट पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन (Former Union Minister L. Murugan) के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। इस सीट का मूल कार्यकाल अप्रैल 2030 तक है।

भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के अनुसार, इस उपचुनाव के लिए मतदान 12 नवंबर 2026 को सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक होगा और वोटों की गिनती भी उसी दिन शाम 5:00 बजे की जाएगी। हालांकि, राज्य में भाजपा के मजबूत बहुमत को देखते हुए हरदीप सिंह पुरी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है।