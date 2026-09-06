MP के सागर जिले में जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की मौत, एक दर्जन से ज्यादा भर्ती, CM ने जांच के दिये आदेश

Sagar district Spurious Liquor Death : मध्य प्रदेश के सागर ज़िले के बंडा अनुविभाग अंतर्गत ग्राम घूघरा, जालमपुर और बराज सहित आसपास के गांवों में संदिग्ध जहरीली शराब पीने से हड़कंप मच गया है। इन तीन गांवों में दूषित शराब से कम से कम 9 लोगों की मौत की खबर है। एक दर्जन से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सीएम मोहन यादव ने प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने, सबसे सख़्त कदम उठाने और मामले की गहन जाँच करने के निर्देश दिए हैं।

सागर के CMHO देवेश पटेरिया ने इस घटना को लेकर पत्रकारों से बातचीत में कहा, “…अब तक 9-10 लोगों की मौत हो चुकी है। हमारी डॉक्टर और नर्सों की टीमें प्रभावित तीनों गांवों में लगातार काम कर रही हैं, घर-घर जाकर जांच कर रही हैं और मरीज़ों की पहचान कर रही हैं। लक्षणों से मिथाइल अल्कोहल पॉइज़निंग का शक होता है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मरीज़ों को यहां स्थिर किया जा रहा है और ज़रूरत पड़ने पर आगे के इलाज के लिए रेफर किया जा रहा है। मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन टीमें लगातार काम कर रही हैं…”

ज़िला मजिस्ट्रेट प्रतिभा पाल ने कहा, “सुबह से ही अवैध शराब पीने से लोगों के बीमार होने और मौत की खबरें आ रही हैं, और सिविल अस्पताल में इसकी जांच चल रही है। डॉक्टरों और SDM की हमारी टीम भी आस-पास के इलाकों में – जिनमें नौरा और घुगुरु नाम के दो गांव शामिल हैं – लोगों की जांच (स्क्रीनिंग) के लिए मौजूद है। अगर किसी में लक्षण दिखें या जिसने पिछले 24 से 48 घंटों में किसी भी तरह की शराब पी हो, तो उसे डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। वे जांच के लिए सिविल अस्पताल या किसी भी दूसरे हेल्थ सेंटर जा सकते हैं। हम ऐसे मामलों पर नज़र रख रहे हैं, और जांच के नतीजों के आधार पर ज़रूरी कार्रवाई करने के लिए एक प्रशासनिक टीम मौजूद है।”

पुलिस अधीक्षक अनुराग सुजानिया ने कहा, “शनिवार रात बाराज गांव के कुछ लोगों ने शराब पी। इसके कुछ ही देर बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें जी मिचलाने और उल्टी की शिकायत हुई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया गया। छह अन्य लोगों की हालत गंभीर है और उनका इलाज चल रहा है।” उन्होंने आगे कहा, “प्रथम दृष्टया मौत का कारण ज़हर का असर लग रहा है, लेकिन पुष्टि के लिए हम पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच चल रही है।” आबकारी विभाग की एक टीम भी गांव पहुंची और फोरेंसिक जांच के लिए स्थानीय दुकान से शराब की बोतलें ज़ब्त कीं।

घटना को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, “मैंने प्रभारी मंत्री और अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने, सबसे सख़्त कदम उठाने और मामले की गहन जाँच करने के निर्देश दिए हैं। हमारी सरकार ऐसी घटनाओं को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी।”

बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई है जब कुछ दिन पहले ही शराब के एक लाइसेंसधारी ठेकेदार ने आबकारी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई थी कि इलाके में ‘बॉम्बे व्हिस्की’ ब्रांड के नाम से नकली शराब बेची जा रही है। चार दिन पहले, आबकारी विभाग की बैठक के दौरान, लाइसेंसधारी ठेकेदारों ने ज़िले में अवैध और मिलावटी शराब की कथित सप्लाई पर कड़ी आपत्ति जताई थी।