मुकेश अंबानी ने जियो नेटवर्क के बाद अब जियो का स्मार्टफोन लांच किया

मुंबई। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 44वीं एनुअल जनरल मीटिंग में कई बड़ी घोषणा की है। इसी क्रम में मुकेश अंबानी ने जियो नेटवर्क के बाद अब जियो के स्मार्टफोन की घोषणा की है। अब जियो का जियोफोन नेक्स्ट 4जी स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। इसे गूगल के साथ डेवलप किया गया है। अंबानी ने बताया कि उन्होंने पिछले साल गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई से बात की थी कि गूगल और जियो को मिलकर एक नेक्स्ट जेनरेशन, ढेर सारे फीचर्स से लैस लेकिन सस्ता फोन बनाना चाहिए, जो 2G यूजरों को पहली बार इंटरनेट तक पहुंच दिलवाने में कारगर हो।

Excited to announce the next steps in our partnership with @RelianceJio to accelerate India's digitization, starting with a new affordable Jio smartphone with an optimized @Android experience, and a 5G collaboration between Jio & @GoogleCloud.https://t.co/Wi9DExPU6b

— Sundar Pichai (@sundarpichai) June 24, 2021