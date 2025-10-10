मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि: सैफई पहुंचे अखिलेश यादव समेत परिवार के लोग, कहा-नेताजी के बताए रास्ते पर चलकर हमेशा संघर्ष करेंगे

सैफई। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तृतीय पुण्यतिथि पर शुक्रवार को सैफई स्थित समाधि स्थल पर अखिलेश यादव परिवार के साथ पहुंचे और पुष्प अर्पित किए। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। वहीं, इस दौरान सभी ने दो मिनट का मौन रखकर नेताजी को नमन किया। सुबह से ही वहां पर सपा नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा।

सुबह करीबी 10:30 बजे सपा मुखिया अखिलेश यादव के साथ राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, अभयराम सिंह यादव, सांसद धर्मेंद्र यादव, पूर्व सांसद तेजप्रताप यादव, सांसद अक्षय यादव, सांसद आदित्य यादव, अनुराग यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष अभिषेक (अंशुल) यादव, आर्यन यादव और कार्तिकेय यादव सहित परिवार के अन्य सदस्य पहुंचे और नेताजी को नमन किया।

वहीं, मीडिया से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि, समाजवादियों का मेमोरियल नेताजी को समर्पित है। नेताजी के इस मेमोरियल से हम सबको हमेशा प्रेरणा मिलती रहेगी। इसके माध्यम से नेताजी हमारे आपके जीवन में विचारों के रूप में हमेशा जिंदा रहेंगे। आज के दिन हम सब लोग संकल्प लेते हैं कि नेताजी के बताए हुए रास्ते पर चलकर इस देश के किसान, मजलूम, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा संघर्ष करेंगे।

उन्होंने आगे कहा, बहुत सारे फैसले नेताजी ने लिए हैं जिन फैसलों की वजह से समाज में बदलाव दिखाई देता है। मुख्य रूप से समाजवाद और सेकुलरिज्म को उन्होंने हर मौके पर मजबूत बनाने का काम किया। संविधान को बचाने के लिए हमेशा समाजवादी लोगों ने कहा कि संविधान ही संजीवनी है। वही समय समय पर हमारी ढाल बनता है, उसका संदेश जन-जन तक पहुंचाने का संकल्प आज हम लोग लेते हैं।

अखिलेश यादव ने आगे कहा, सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। हर पीड़ित, दु:खी, अपमानित, PDA, हम सब एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे और PDA के सम्मान के लिए हम लोग लगातार काम करते रहेंगे। हम लोगों की कोशिश होगी कि अगले वर्ष तक इस प्रेरणा स्थल को पूरा बना लें। अगले वर्ष नेताजी के जन्मदिन के दिन 22 नवंबर, 2026 को एक बड़े कार्यक्रम के साथ इसका उद्घाटन करने का काम हम लोग करेंगे।