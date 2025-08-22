  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

यूपी के लखनऊ की धरती पर जन्में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने पूरे देश को गौरवान्वित  कराया है। जिसे लेकर लखनऊ नगर निगम ने इनके सम्मान में बड़ा कदम उठाया। बता दें लखनऊ नगर निगम की आज  कार्यकारिणी बैठक होगी। यह 12 सदस्य पूरे होने के बाद पहली बैठक है। इस बैठक में पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।इस बैठक में पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद शहर के विकास और योजनाओं को लेकर कई मुद्दों पर प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। उसमें अवैध पार्किंग पर क्रेन से कार्रवाई करने का प्रस्ताव, वार्ड नामकरण प्रस्ताव, उद्यान के अनुरक्षण के टेंडर, वर्क शॉप शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

यूपी के लखनऊ की धरती पर जन्में एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने पूरे देश को गौरवान्वित  कराया है। जिसे लेकर लखनऊ नगर निगम ने इनके सम्मान में बड़ा कदम उठाया। बता दें लखनऊ नगर निगम की आज  कार्यकारिणी बैठक होगी। यह 12 सदस्य पूरे होने के बाद पहली बैठक है। इस बैठक में पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव होगा।इस बैठक में पहले कार्यकारिणी उपाध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद शहर के विकास और योजनाओं को लेकर कई मुद्दों पर प्रस्ताव पेश किए जाएंगे। उसमें अवैध पार्किंग पर क्रेन से कार्रवाई करने का प्रस्ताव, वार्ड नामकरण प्रस्ताव, उद्यान के अनुरक्षण के टेंडर, वर्क शॉप शिफ्ट करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। यहीं नहीं इसमें सड़क और रोड लाइट को लेकर भी मुद्दा पर भी बातचीत होगी। साथ ही शहर में अधिकतर सड़़कें बारिश में जर्जर हो गई है।

पढ़ें :- कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रही हैं कंपनियां

वहां गिट्टी उखड़ गई है। इस बैठक के एजेंडे में सड़क पर पैच वर्क कराना, सीवेज प्रॉब्लम, अवैध पार्किंग, वेंडिंग जोन, साफ पानी की आपूर्ति, कूडा उठान प्रॉपर तरीके से करने और खराब स्ट्रीट लाइट  जैसे प्रॉबलम को हल किया जाएगा । शहर की अन्य समस्याओं के समाधान को बैठक में उठाया जा सकता है।

एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम सड़क

ग्रुप कैप्टन एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर सड़क का नाम रखा जाएगा। जो संपर्क मार्ग बसंत बिहार कालोनी को कानपुर बाईपास हाईवे से जोड़़ता है। इसके अतिरिक्त इंदिरा नगर सेक्टर आठ से रानी लक्ष्मीबाई मेमोरियल स्कूल के सामने की सड़़क का नामकरण मशहूर वैज्ञानिक स्व. राम बक्श सिंह के नाम से किए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है। राम बक्श सिंह एक प्रतिछठित वैज्ञानिक के रूप में जाने जाते थे। उन्होंने गोबर और वनस्पति से गोबर गैस की रासायनिक विधि का आविष्कार किया था।

पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नाडिस की मूर्ति विकास नगर सेक्टर 6 विद्युत केन्द्र क निकट चौराहे पर पदम भूषण पूर्व रक्षा मंत्री जार्ज फर्नाडिस की मूर्ति लगाई जाएंगी। हजरतगंज स्थित रामतीरथ वार्ड में परिवर्तन चौक के पास सफाई कर्मचारियों के नेता जगदीश प्रसाद वाल्मीकि की मूर्ति लगाए जाने का प्रस्ताव लाया जा रहा है। म्यूटेशन चार्ज में शासन से अधिकतम 10 हजार रुपए तक की गई कैपिंग को कार्यकारिणी में प्रस्ताव रखकर एडॉप्ट किया जाएगा। यह प्रक्रिया नए वित्त वर्ष से शहर में लागू है।

पढ़ें :- पहले मुगलों ने फिर अंग्रेजों ने लूटा, जो बचा वह कांग्रेस-सपा ने तबाही का मंजर पैदा कर देश व प्रदेश के सामने खड़ा किया पहचान का संकट: सीएम योगी

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश नहीं बीजेपी है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागेदारी की बनी रणनीति

दिल्ली अधिवेशन में राजभर,पटेल और निषाद की तिकड़ी के निशाने पर अखिलेश...

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम पर होगी सड़क

Lucknow News:नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक आज, एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला के नाम...

यूरिया तस्करी की कोशिश नाकाम, छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद

यूरिया तस्करी की कोशिश नाकाम, छापेमारी में भारी मात्रा में खाद बरामद

कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा निस्तारण के नाम पर सरकारी खजाने को लूट रही हैं कंपनियां

कैसे पूरा होगा पीएम के 'स्वच्छ भारत मिशन' का सपना? जब कूड़ा...

मुझे रोकने की बात मत सोचो...अलीगढ़ में सीएम योगी की मौजूदगी में सफेद पर्ची देखकर नाराज हुए कलराज मिश्र

मुझे रोकने की बात मत सोचो...अलीगढ़ में सीएम योगी की मौजूदगी में...

सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी राकेश कुमार किए गए सस्पेंड

सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई, औरैया के तत्कालीन उपजिलाधिकारी राकेश कुमार किए...