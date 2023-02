‘न खाऊंगा न खाने दूंगा’ नारा भी बना जुमला, शशि थरूर ने BJP से ‘क्लीन चिट’ पाने वालों की लिस्ट शेयर कर मांगा जवाब

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने भाजपा (BJP) पर तंज कसते हुए ऐसे नेताओं की लिस्ट ट्विटर पर शेयर की है, जिन पर कभी भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और आज वह भाजपा (BJP) में शामिल हैं। यही नहीं इनमें से कुछ लोग केंद्रीय मंत्री हैं तो कोई किसी राज्य का सीएम है।

ट्विटर पर लिस्ट जारी करते हुए शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने लिखा कि ‘इसकी चर्चा हो रही है। इसलिए जो मेरे पास आया, उसे शेयर कर रहा हूं। हमेशा ना खाऊंगा ना खाने दूंगा के नारे पर हैरानी होती है। मुझे लगता है कि यह बात शायद सिर्फ बीफ को लेकर कही गई थी। बता दें कि शशि थरूर ने जो लिस्ट साझा की है, उसमें राज्यसभा सांसद और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Rajya Sabha MP and Union Minister Narayan Rane) का नाम है।

इसके अलावा कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा और बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी का नाम शामिल है। यही नहीं असम के सीएम हिमंता बिस्वा सरमा (Assam CM Himanta Biswa Sarma) , लोकसभा की सांसद भावना गवली (Lok Sabha MP Bhavna Gawli) , शिवसेना नेता यशवंत जाधव (Shiv Sena leader Yashwant Jadhav) , विधायक यामिनी जाधव और विधायक प्रताप सरनाईक (MLA Yamini Jadhav and MLA Pratap Sarnaik) शामिल हैं। इस लिस्ट के शीर्षक में लिखा गया है, क्या यही कानून के समक्ष समानता है?

This is going around, so sharing as received. Always wondered about the meaning of न खाऊँगा न खाने दूँगा. I guess he was only talking about beef! pic.twitter.com/oggXdXX8Ac

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 28, 2023