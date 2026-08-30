Nepal Floods: नेपाल में बाढ़ से हर तरफ हाहाकार, मृतकों की संख्या 781 पहुंची, रेस्क्यू जारी

नेपाल में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। आचनक आई इस बाढ़ में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल में करीब अब तक 781 लोगों की मौत हुई है। वहीं, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार अभियान चला रही है।
Nepal Floods: नेपाल में आई बाढ़ ने जमकर तबाही मचाई है। आचनक आई इस बाढ़ में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। नेपाल में करीब अब तक 781 लोगों की मौत हुई है। वहीं, मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने का प्रयास लगातार जारी है। रेस्क्यू टीम लगातार अभियान चला रही है।
सबसे बड़ी बात ये है कि, भीषण बाढ़ के आए हुए करीब पांच दिन बीत गए हैं। लापता लोगों की तलाश के लिए सभी कोशिशें जारी हैं। परिवार वाले काठमांडू के अस्पतालों में अपने प्रियजनों की कोई खबर या सुराग पाने की उम्मीद में जा रहे हैं। रविवार को लापता लोगों के रिश्तेदार उनकी तलाश करते रहे, इस उम्मीद में कि शायद कोई जीवित मिल जाए या उनके ठिकाने के बारे में कोई जानकारी मिल सके।
Update on Indian Nationals rescued in Nepal as of 1730 hrs on 30 August, 2026
Indians rescued : 149
Please see names below ⬇️ pic.twitter.com/f5olP2chxa
पढ़ें :- Nepal floods : त्रिशूली साइट से 350 मजदूरों का रेस्क्यू, कई भारतीय शामिल
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) August 30, 2026
नेपाल में आई भीषण बाढ़ और भूस्खलन के बाद राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। सबसे बड़ी चुनौती ऊपरी त्रिशूली-3ए जलविद्युत परियोजना की सुरंग में फंसे कर्मचारियों और इंजीनियरों को बाहर निकालने की है। बचाव दल सुरंग तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग, खुदाई और नियंत्रित विस्फोट कर रहे हैं। नेपाली सेना के मुताबिक, रविवार को बचाव दल सुरंग के मुख्य हिस्से तक पहुंचने में कामयाब रहा।
आज शाम 5:30 बजे तक 149 भारतीय बचाए गए
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि, ‘आज, 30 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक नेपाल में 149 भारतीय नागरिक बचाए गए हैं’। उन्होंने पोस्ट में सभी 149 भारतीयों के नाम भी साझा किए हैं।