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Cigarette New Rate : सिगरेट पीने का शौक अब और महंगा, ITC ने फिर बढ़ाए रेट

सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को अब संभल कर सिगरेट पीना पड़ेगा। कुछ सिगरेट ब्रैंड्स की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। आईटीसी ने अपने कुछ लोकप्रिय सिगरेट ब्रांड्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। Classic Connect और Gold Flake Super Star की नई कीमतें पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई हैं।

By अनूप कुमार 
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Cigarette New Rate :  सिगरेट पीने के शौकीन लोगों को अब संभल कर सिगरेट पीना पड़ेगा। कुछ सिगरेट ब्रैंड्स की कीमतें एक बार फिर से बढ़ा दी हैं। आईटीसी ने अपने कुछ लोकप्रिय सिगरेट ब्रांड्स की कीमतें बढ़ा दी हैं। Classic Connect और Gold Flake Super Star की नई कीमतें पहले के मुकाबले ज्यादा हो गई हैं। फरवरी 2026 में टैक्स व्यवस्था में बदलाव के बाद कंपनियां कई बार दाम बढ़ा चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, ITC ने क्‍लास‍िक कनेक्‍ट के 20 सिगरेट वाले पैकेट की कीमत बढ़ाकर 428 कर दी है। इससे पहले इसकी कीमत 390 थी। यानी एक पैकेट पर 38 की बढ़ोतरी हुई है। यानी कीमत करीब 9.74% बढ़ी है।

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Gold Flake Super Star के 10 सिगरेट के पैक की कीमत 79 रुपए से बढ़ाकर 89 रुपए कर दी गई है, जो डीलर चेक के अनुसार 12.66 फीसदी की बढ़ोतरी है।

खबरों के मुताबिक, 1 फरवरी से सिगरेट और दूसरे तंबाकू प्रोडक्ट पर 40 फीसदी GST लगा था, साथ ही एक नया Additional Excise Duty Structure भी लागू हुआ था। ITC और दूसरी सिगरेट बनाने वाली कंपनियों ने बाद में ज्यादा टैक्स के बोझ को कम करने के लिए कई ब्रांड की कीमतें बढ़ा दीं। Nomura ने पहले बताया था कि आईटीसी की कीमतें बढ़ाने का मकसद टैक्स में बदलाव के असर को कम करना था, साथ ही चेतावनी दी थी कि ज्यादा कीमतें वॉल्यूम पर दबाव डाल सकती हैं।

यह नई बढ़ोतरी इसलिए खास है क्योंकि यह नए टैक्स सिस्टम पर सेक्टर की पहली प्रतिक्रिया दिखाने के बजाय पहले की कीमतों में बदलाव के बाद हुई है।

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