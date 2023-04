Liquor Price Hike : अंग्रेजी शराब के 85 रुपये तक बढ़े दाम, कुछ ब्रांड 20 रुपये तक हुई सस्ती

देश के कई राज्यों में नई आबकारी नीति (New Excise Policy) के तहत नए वित्तीय वर्ष (New Financial Year)में शराब के दामों में भारी बढ़ोत्तरी हुई है। इसी क्रम में हिमाचल प्रदेश में अंग्रेजी शराब के 85 रुपये तक दाम बढ़ने के साथ कई ब्रांड के 20 रुपये तक रेट कम भी हुए हैं। नई आबकारी नीति (New Excise Policy) में प्रदेश सरकार ने पांच की जगह चार स्लैब बनाकर अंग्रेजी शराब के दामों में वृद्धि की गई है।