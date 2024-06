‘पहले 10 ओवर में न्यूजीलैंड की गलतियों ने पलट दिया मैच का रुख,’ केन विलिमसन ने बतायी शर्मनाक हार की वजह

Kane Williamson on Defeat Against Afghanistan: टी20 वर्ल्ड कप 2024 के 14वें मैच में अफगानिस्तान (Afghanistan) ने न्यूजीलैंड (New Zealand) के खिलाफ 84 रनों से धमाकेदार जीत दर्ज करके बड़ा उलटफेर कर दिया। इस मैच में अफगानिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 159 रन बनाए थे, जिसके जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 15.2 ओवर में 75 रन के स्कोर पर ढेर हो गयी। वहीं, न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलिमसन (Kane Williamson) ने अफगानिस्तान के खिलाफ शर्मनाक हार की वजह बतायी है।