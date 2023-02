Nissan X-Trail : निसान की नई एक्स-ट्रेल Hybrid Car को बेस्ट लार्ज एसयूवी 2023 अवॉर्ड

Nissan X-Trail : बहुराष्ट्रीय ऑटो निर्माता लग्जरी कार कंपनी निसान की Nissan X-Trail कार को बेस्‍ट लार्ज एसयूवी 2023 के खिताब के लिए चुना गया है। Women’s World Car of the Year (WWCOTY) अवॉर्ड के लिए 63 सदस्यीय जूरी ने Nissan X-Trail को सर्वश्रेष्ठ पाया है। अवॉर्ड 8 मार्च 2023 को दिया जाएगा। Nissan X-Trail कार को स्‍पेशियसनेस, Smooth Driving and Electrified Powertrain, ई-पावर जैसी खूबियों के लिए काफी पसंद किया गया है। इस हाइब्रिड कार को 18 अक्टूबर 2022 को शोकेस किया गया था। भारत में इसे इस साल जुलाई-अगस्त में लॉन्च किए जाने का अनुमान है।

निसान के सीईओ मकोटो उचिडा ने कहा कि हमें खुशी है कि विमेंस वर्ल्ड कार ऑफ द ईयर (WWCOTY) की जूरी ने Nissan X-Trail को सर्वश्रेष्‍ठ लार्ज एसयूवी के तौर पर पुरस्‍कृत किया है। Nissan X-Trail हमारा family suv icon है, जो पिछले करीब 20 वर्षों से लगातार अपनी धाक बनाए हुए है। इसने अपने शानदार SUV Looks, Advance और एफिशिएंट ऑल-व्हील ड्राइव पावरट्रांस जैसी खूबियों को बनाए रखा है।

e-पावर निशान का इनोवेटिव ड्राइव सिस्टम है जो बिना रिचार्ज के ईवी-ड्राइव का अहसास देता है। नई Nissan X-Trail के ई-पावर सिस्टम में हाई-आउटपुट बैटरी और पावरट्रेन का मेल वेरिएबल कम्प्रेशन रेशियो पेट्रोल इंजन, पावर जनरेटर, इन्वर्टर और 150kW फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर के साथ कराया गया है।