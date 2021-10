Nobel Prize 2021: भौतिक विज्ञान (Physics) के साल 2021 के लिए नोबेल पुरस्कार(Nobel Prize 2021) का ऐलान आज किया जाएगा। इस पुरस्‍कार का मकसद नए आविष्‍कारों को सम्‍मानित (New inventions honored) करना है। ऐसे माना जा रहा है कि रॉयल स्‍वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज (Royal Swedish Academy of Sciences) आज शाम तक इन पुरस्‍कारों का ऐलान कर देगी। कोरोनावायरस महामारी के चलते इस बार भी नोबेल पुरस्कार विजेताओं को उनके घरों में ही दिए जाएंगे। नोबेल पुरस्कारों का आयोजन करने वाले फाउंडेशन ने कोविड-19 महामारी की हवाला देते हुए कहा था कि लगातार दूसरे साल विज्ञान और साहित्य के विजेताओं को उनके देशों में ही पुरस्कार दिया जाएगा।

पिछले वर्ष भौतिक विज्ञान का नोबेल पुरस्‍कार अमेरिकी वैज्ञानिक आंड्रेया घेज(Scientist Andrea Ghez), ब्रिटेन के रोजर पेनरोज (Britain’s Roger Penrose) और जर्मनी के रिनार्ड गेनजेल (Germany’s Renard Genzel)को इस पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया था। इन तीनों को ब्‍लैक होल्‍स (black holes) पर रिसर्च के लिए इस पुरस्‍कार से सम्‍मानित किया गया था। इस पुरस्‍कार को हासिल करने वाले व्‍यक्ति को एक गोल्‍ड मेडल के साथ 1.14 मिलियन डॉलर कैश में दिए जाते हैं।

मेडिसिन के नोबेल की घोषणा (Announcement of the Nobel Prize in Medicine)

सोमवार को नोबेल कमेटी की तरफ से मेडिसिन क्षेत्र के नोबल पुरस्‍कारों का नाम तय किया गया है। अमेरिकी डेविड जूलियस और अर्देम पटापाउटियन को साल 2021 के लिए मेडिसिन का नोबल देने का फैसला किया गया है। इन दोनों ने अध्‍ययन किया था कि मानव शरीर तापमान और स्‍पर्श के लिए किस तरह से प्रतिक्रिया देता है। फिजियोलॉजी या मेडिसिन नोबेल पुरस्कार (Nobel Prize in Physiology or Medicine) दोनों लोगों को संयुक्त रूप से दिया गया है। 2021 के नोबेल पुरस्कारों में से पहले पुरस्कारों की घोषणा की गई है।

नोबेल प्राइज (Nobel Prize)

नोबेल फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में वर्ष 1901 में शुरू किया गया यह शांति, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है।

नोबेल प्राइज जीतने वाले को एक गोल्ड मेडल और 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनोर (1.14 मिलियन डॉलर) की पुरस्कार राशि मिलती है. ये पुरस्कार राशि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से ही आती है, जिनकी 1895 में मौत हो गई थी. मेडिसिन के अलावा फिजिक्स, केमेस्ट्री, साहित्य, शांति और इकोनॉमिक्स में भी नोबेल प्राइज दिया जाता है।