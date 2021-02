नई दिल्ली। नोवाक जोकोविच लगातार तीसरी और कुल नौवीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीतने वाले दुनिया के पहले और एकमात्र खिलाड़ी बन गये है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन के इतिहास में 30 साल की उम्र के बाद तीन बार फाइनल में पहुंचने वाले जोकोविच पहले खिलाड़ी भी बने थे। सर्बिया के स्टार खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने रविवार को रॉड लेवर एरेना में रिकॉर्ड नौवीं बार ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता।

🏆 2008

🏆 2011

🏆 2012

🏆 2013

🏆 2015

🏆 2016

🏆 2019

🏆 2020

🏆 2021@DjokerNole does it again.#AO2021 | #AusOpen pic.twitter.com/fax7I6ceKh

— #AusOpen (@AustralianOpen) February 21, 2021