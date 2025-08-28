  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. यूपी में अब तीन किमी के अंदर आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को किया जाएगा मर्ज

यूपी में अब तीन किमी के अंदर आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को किया जाएगा मर्ज

यूपी में उच्च प्राथमिक विद्यालयों (Upper Primary Schools) के विलय को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तीन किमी के अंदर आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। अभी तक एक किमी के अंदर के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था। इसके लिए शासन ने शिक्षा मंत्रालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को निर्देश जारी कर दिए हैं।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। यूपी में उच्च प्राथमिक विद्यालयों (Upper Primary Schools) के विलय को लेकर गुरुवार को बड़ी खबर सामने आ रही है। अब तीन किमी के अंदर आने वाले स्कूलों को मर्ज किया जाएगा। अभी तक एक किमी के अंदर के स्कूलों को मर्ज किया जा रहा था। इसके लिए शासन ने शिक्षा मंत्रालय के आदेश का अनुपालन करने के लिए संबंधित को निर्देश जारी कर दिए हैं।

पढ़ें :- बच्चों का खिलौना बेचने वाले का अखिलेश यादव ने शेयर किया वीडियो, कहा-उनका सामान ख़रीद कर आर्थिक तंगी के इस दौर से उनको बचाएं

अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार (Additional Chief Secretary Deepak Kumar) ने पत्र जारी करते लिखा कि 16 जून, 2025 को जारी निर्देश के क्रम में अपर्याप्त छात्र नामांकन वाले विद्यालयों को नजदीक के विद्यालयों के साथ पेयर किया जाए। इस दौरान स्थानीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं को ध्यान में रखें।

उन्होंने आगे कहा कि छोटे एवं कम संसाधनों वाले विद्यालयों को बड़े विद्यालयों के साथ जोड़ा जाए। जिन विद्यालयों में छात्र नामांकन 50 से कम है। उनकी पेयरिंग की जाए। इसके साथ ही प्राथमिक विद्यालयों की पेयरिंग एक किमी के अंदर तथा परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों (Upper Primary Schools) की पेयरिंग तीन किमी के अंदर की जाए।

इसको लेकर महानिदेशक, स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा (Director General, School Education Kanchan Verma) ने सभी जिलों के बेसिक शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने निर्देशित किया कि शासन के निर्देशों का पालन किया जाए।

पढ़ें :- UP News: लखीमपुर में मुस्लिम बहनों ने हिंदू युवकों से रचाई शादी, रुखसाना बनी रूबी और जास्मीन बन गई चांदनी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पीएम मोदी के 'श्रमेव जयते' के भाव को आत्मसात करते हुए हमें ऐसे सुधार करने होंगे, जो श्रमिकों और उद्यमियों, दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हों: सीएम योगी

पीएम मोदी के 'श्रमेव जयते' के भाव को आत्मसात करते हुए हमें...

सोनौली में वाहन कटिंग से जाम, स्कूल के बच्चों को लौटना पड़ा घर

सोनौली में वाहन कटिंग से जाम, स्कूल के बच्चों को लौटना पड़ा...

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर निकाली भर्ती, जल्द करें आवेदन

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक के पदों पर...

मुस्लिम युवक ने महिला दोस्त के माध्यम से युवती को बुलाया और फ्लैट पर किया दुष्कर्म

मुस्लिम युवक ने महिला दोस्त के माध्यम से युवती को बुलाया और...

यूपी में अब तीन किमी के अंदर आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों को किया जाएगा मर्ज

यूपी में अब तीन किमी के अंदर आने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालयों...

नगर पालिका अध्यक्ष ने किया बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन

नगर पालिका अध्यक्ष ने किया बास्केटबॉल प्रतियोगिता का उद्घाटन