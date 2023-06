अब पीड़ितों को जुल्म की फोटो लेने के लिए तैयार रहना चाहिए...बृजभूषण सिंह मामले को लेकर कपिल सिब्बल का निशाना

Wrestlers Protest: यौन उत्पीड़न के आरोपों में घिरे बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पहलवान कर रहे हैं। इसको लेकर वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस मामले में विपक्षी दल का भी पहलवानों का साथ मिल रहा है। विपक्ष भी लगातार सरकार को घेरते हुए बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने बृजभूषण ​शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) के मामले को लेकर सरकार को घेरा है।

उन्होंने कहा कि, अब पीड़ितों को यौन शोषण की फोटो लेने के लिए तैयार रहना चाहिए और उनपर हो रहे हमले को रिकॉर्ड करने के लिए किसी को तैयार रखना चाहिए। कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) का ये बयान दिल्ली पुलिस की उस रिपोर्ट के बाद आया है कि जिसमें पुलिस ने कथित तौर पर बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brij Bhushan Sharan Singh) पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली दो महिला पहलवानों से सबूत के तौर पर फोटो, ऑडियो और वीडियो उपलब्ध कराने के लिए कहा था।

Brij Bhushan

Investigation

Police wants video, audio, call recordings, WhatsApp chats as proof

Now victims should be ready to click on the camera and have someone ready to record the assault

For that the assaults will have to take place after notice to victims !

— Kapil Sibal (@KapilSibal) June 11, 2023