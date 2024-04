कपिल सिब्बल का बीजेपी पर बड़ा अटैक : ‘2014 से भ्रष्टाचार के आरोपी 25 विपक्षी नेताओं के पाला बदलते ही 23 को मिली राहत’

नई दिल्ली। देश में हो रहे लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Polls) के बीच राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने बुधवार को बीजेपी (BJP) पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया कि 2014 से भ्रष्टाचार का आरोप झेल रहे 25 विपक्षी नेता BJP में शामिल हुए हैं। इनमें से 23 को राहत मिल गई है।

बतातें चलें कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों के नेता लगातार ये आरोप लगाते आ रहे हैं कि बीजेपी (BJP) एक ‘वाशिंग मशीन’ बन गई है, जिसमें भ्रष्ट नेताओं के जाते ही उन पर लगे दाग धुल जाते हैं। विपक्ष का कहना है कि बीजेपी (BJP) में शामिल होने पर नेताओं पर दर्ज भ्रष्टाचार के केस बंद हो जा रहे हैं।

विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का राजनीतिक विमर्श: कथित भ्रष्टाचार फिर भी भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ

इस बार कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) की तरफ से एक खबर के जरिए ये दावा किया गया है। हालांकि कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) के तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते समय सिब्बल ने इस खबर को शेयर नहीं किया है। राज्यसभा सांसद ने कहा कि विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का राजनीतिक विमर्श: कथित भ्रष्टाचार फिर भी भ्रष्टाचारियों को गले लगाओ। 2014 के बाद से भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे 25 विपक्षी नेता बीजेपी में शामिल हुए और 23 को राहत मिली!

BJP’s

Political discourse against the Opposition :

Allege corruption

Yet

Embrace the corrupt

Since 2014 :

25 Opposition leaders facing corruption charges crossed over to BJP

23 got reprieve!

— Kapil Sibal (@KapilSibal) April 3, 2024