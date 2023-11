ODI World Cup 2023: किंग कोहली ने विश्व कप में तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड, न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा शतक

ODI World Cup 2023: वनडे विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज भारत और न्यूजीलैंड के बीच भिड़ंत चल रही है। इस मैच में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने टीम को तूफानी शुरूआत दिलाई। वहीं, किंग कोहली ने वनडे विश्व कप में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया। उन्होंने सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन शतक जड़ा। इस शतक के साथ ही किंग कोहली ने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया। विराट कोहली ने वनडे में अपना 50वां शतक पूरा कर लिया है।

𝗙𝗜𝗙𝗧𝗬 𝗢𝗗𝗜 𝗛𝗨𝗡𝗗𝗥𝗘𝗗𝗦! 💯

A round of applause for the run-machine: VIRAT KOHLI 👏👏#TeamIndia | #CWC23 | #MenInBlue | #INDvNZ pic.twitter.com/EbLta2kjue

— BCCI (@BCCI) November 15, 2023