UP News : सीएम योगी का सख्त आदेश, बिना हेलमेट ऑफिस आए तो होंगे अनुपस्थित

Office New Rules in UP : यूपी (UP) में सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) पूरे प्रदेश में सुरक्षा पखवाड़ा (Safety Fortnight) चलाएगी। प्रदेश में सुरक्षा पखवाड़ा (Safety Fortnight) 17 से 31 जुलाई तक चलाया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने बिना हेलमेट ऑफिस (Office Without Helmet) आने वाले सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को अनुपस्थित करने का आदेश दिया है, इसके अलावा दूसरी बार बिना बिना हेल्मेट (Office Without Helmet) पाए जाने पर कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं। प्रदेश में सुरक्षा पखवाड़ा (Safety Fortnight) के दौरान सड़क सुरक्षा के महत्व को समझाने और लोगों को इसके प्रति जागरूक करने लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

बिना हेलमेट चलने वालों की अब खैर नहीं

बिना हेलमेट (Without Helmet) पहनकर सड़कों पर रेस लगाने वाले लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि यूपी में दोपहिया वाहन चालकों के लिए हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है और अगर वे हेलमेट नहीं पहनते हैं तो कार्रवाई होगी। सीएम योगी (CM Yogi) ने सड़क दुर्घनाओं में कमी लाने के लिए ये फैसला लिया है, क्योंकि इस साल सड़क दुर्घटनाओं में अधिक लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश देते हुए कहा कि बिना हेलमेट (Without Helmet) ऑफिस आने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना संकोच के अनुपस्थित किया जाए, यदि ऐसा वो दोबारा करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

सड़क दुर्घटनाओं में 5.5 फीसदी की वृद्धि

जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष की तुलना में इस साल सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं में 5.5 फीसदी व मृतकों की संख्या में 4.2 फीसदी की वृद्धि हुई है। सबसे खास बात ये है कि इन सड़क दुर्घटनाओं में सबसे ज्यादा दोपहिया वाहन चालकों की मौत हुई है। इसीलिए योगी सरकार (Yogi Government) ने लोगों को जागरुक करने के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़ा (Safety Fortnight) चलाने का निर्णय लिया है। योगी सरकार (Yogi Government) ने सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए ये फैसला लिया है। माना जा रहा है कि जागरुकता के बाद सड़क दुर्घटनाओं में कमी आएगी।