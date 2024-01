OnePlus Buds 3 : लंबी बैटरी लाइव के साथ लॉन्च होंगे वनप्लस के नए ईयरबड्स, कंपनी ने फीचर्स का किया खुलासा

OnePlus Buds 3 Features : वनप्लस 23 जनवरी को भारत समेत ग्लोबल मार्केट में अपनी नई वनप्लस 12 सीरीज (OnePlus 12 Series) को लॉन्च करने वाली है। इस आगामी सीरीज के साथ कंपनी के नए ईयर बड्स यानी वनप्लस बड्स 3 (OnePlus Buds 3) को भी भारत में पेश किया जाएगा। वहीं, लॉन्च से पहले वनप्लस ने लेटेस्ट ईयरबड्स के फीचर्स का खुलासा कर दिया है।

वनप्लस ने अपने लेटेस्ट ईयरबड्स (OnePlus Buds 3) के फीचर्स की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी है। पोस्ट के मुताबिक, वनप्लस बड्स 3 (OnePlus Buds 3) में 10 मिनट के चार्ज पर 7 घंटे की बैटरी लाइफ मिलेगी और फुल चार्ज होने पर यह 44 घंटे का प्लेबैक टाइम देते हैं। लोग इन्हें स्प्लेंडिड ब्लू और मैटेलिक ग्रे कलर वेरिएंट में खरीद सकेंगे। बता दें कि इन ईयरबड्स को कंपनी पिछले महीने ही चीन में Oneplus Ace 3 स्मार्टफोन के साथ पेश कर चुकी है।

Worry less. Enjoy more.

⚡️ 7 hours of listening on a 10-minute charge

⚡️ 44 hours of listening on a full charge#OnePlusBuds3

— OnePlus (@oneplus) January 18, 2024