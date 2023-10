Operation Ajay: इजरायल से दिल्ली पहुंची ऑपरेशन अजेय की चौथी फ्लाइट, अब तक 644 भारतीय सुरक्षित लौटे स्वदेश

Israel Hamas War Operation Ajay: इजरायल और हमास में छिड़े युद्ध फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए ‘ऑपरेशन अजेय’ जारी है। इस ऑपरेशन की चौथी फ्लाइट शनिवार देर रात इजरायल के तेल अवीव से भारत के लिए रवाना हुई। यह 274 भारतीय नागरिकों को लेकर दिल्ली पहुंच चुकी है।

इससे पहले ‘ऑपरेशन अजेय’ की तीसरी फ्लाइट 197 भारतीय नागरिकों को लेकर शनिवार देर रात इजरायल से दिल्ली एयरपोर्ट पहुंची थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा,’इजराइल से भारत के लिए रवाना होने वाली यह एक दिन में दूसरी उड़ान है।’ इस ऑपरेशन के तहत अब तक 644 लोगों को सुरक्षित भारत लाया जा चुका है।

#OperationAjay

2nd flight of the day departs from Tel Aviv carrying 274 passengers. pic.twitter.com/UeRQGhamuN

— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) October 14, 2023