विपक्षी दल छात्रों के मुद्दे पर राजनीति कर केवल सत्ता प्राप्ति का कर रहे प्रयास, उनको छात्रों के भविष्य से कोई वास्तविक सरोकार नहीं: केशव मौर्य

लखनऊ। पेपर लीक के मुद्दे को लेकर देशभर में सियासी बवाल मचा हुआ है। विपक्षी दल के नेता इस मामले को लेकर मोदी सरकार को घेरने में जुटे हैं। उधर, केंद्र की मोदी सरकार पेपर लीक और सरकारी परीक्षाओं में नकल रोकने वाले कानून में बदलाव करने की तैयारी कर रही है। इसके तहत पेपर लीक से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रावधान किया जाएगा। हालांकि, इसके बाद भी विपक्षी दल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है। इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अहम बयान आया है।

केशव मौर्य ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पेपर लीक की गंभीरता को समझते हुए कठोर कानून और फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट का फ़ैसला लेकर करोड़ों युवाओं के भविष्य की रक्षा का ऐतिहासिक कदम उठाया है। हमें पूरा भरोसा है कि छात्र हित में इस फ़ैसले के सकारात्मक परिणाम हासिल होंगे। भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा देश के युवाओं के साथ खड़े रहे हैं। उनके सपनों की रक्षा के लिए मोदी जी की सरकार पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करती रहेगी।

प्रधानमंत्री जी के फ़ैसले के बाद सोनम वांगचुक का अपना अनिश्चितकालीन अनशन समाप्त करना एक स्वागत योग्य कदम है। यह संवाद और सकारात्मक समाधान की दिशा में एक सराहनीय लोकतांत्रिक कदम है। हम सभी छात्र-छात्राओं से भी यह आग्रह करते हैं कि वे प्रधानमंत्री जी के फैसले पर विश्वास रखकर अपना शांतिपूर्ण आंदोलन समाप्त करें। वे अपनी बेशुमार ऊर्जा राष्ट्र निर्माण, शिक्षा तथा अपने उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में लगाएं।

केशव मौर्य ने आगे लिखा, ताजा हालात में यह ज़ाहिर हो गया है कि कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, सपा के अखिलेश यादव समेत आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल व अन्य विपक्षी दलों का छात्रों के मुद्दे पर राजनीति करना केवल सत्ता प्राप्ति का प्रयास है। उनको छात्रों के उज्ज्वल भविष्य से कोई वास्तविक सरोकार नहीं है। उनको मालूम होना चाहिए कि भारत का युवा जागरूक है। राष्ट्रहित में वह अपने उज्ज्वल भविष्य और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा है। यही विश्वास विकसित भारत की एक मजबूत नींव है।