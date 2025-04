Pahalgam Terror Attack : धर्म पूछ-पूछकर आतंकियों ने मारी गोली, बिलखती पत्नी की बात सुन दहल जाएगा दिल

Pahalgam Terror Attack : जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में एक बेहद ही दिल दहला देना वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो इतना भयावह है कि हम आपको दिखा नहीं सकते लेकिन जो बात वीडियो में कही गई है वो बता रहे हैं। एक महिला रोती हुई मदद मांग रही है वह वहां मौजूद किसी स्थानीय व्यक्ति से कह रही है कि आतंकी धर्म पूछ-पूछकर लोगों को गोली मार रहे थे।

Listen what Hindu victims are saying Tourist killed because they were not Muslim.

Trousers pulled down, ID Cards checked before islamist terrorists killed tourists in #Pahalgam after checking that they were not Muslims

#kashmir #PahalgamTerrorAttackpic.twitter.com/q2Haycxc6u

April 22, 2025